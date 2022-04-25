Мастер раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением тату

The Sun: тату-мастер из США заявил, что боль при нанесении тату зависит от боязни щекотки

Тату-мастер из США с никнеймом crocodile.jackson раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением рисунка. На его TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Уровень болезненных ощущений во время тату-сеанса не всегда зависит от определенного участка на теле человека, заявил эксперт. Позируя на фоне графика с иллюстрацией различных зон, он отметил, что указанная шкала индивидуальна для каждого клиента. «Существует множество разных факторов, которые влияют на интенсивность боли при нанесении узора. Например, настрой посетителя», — пояснил он.

По словам мастера, кожу любого клиента можно проверить на чувствительность к воздействию игл тату-машинки. Так, боязнь щекотки в конкретной области говорит о ее восприимчивости к боли. «Ущипните себя и прислушайтесь к ощущениям — на них и будет похожа боль при нанесении татуировки, только немного сильнее», — поделился способом мастер.

Ранее в апреле мастер Сорен Лоренсон из штата Флорида, США, перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок. Так, специалист, на теле которого нанесено более 200 тату, назвал живот, ребра и линию челюсти наиболее уязвимыми участками. По его словам, воздействие вибраций от иглы во время процесса создания рисунка гораздо сильнее чувствуется на частях тела, где кости и сухожилия располагаются ближе к поверхности кожи.