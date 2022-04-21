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Мастер перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок

Мастер Лоренсон из США назвал живот самым болезненным местом для нанесения татуировки

Фото: Pixabay

Мастер Сорен Лоренсон из штата Флорида, США, перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок. Соответствующий материал опубликовало издание The Sun.

Специалист, на теле которого нанесено более 200 тату, назвал живот, ребра и линию челюсти наиболее уязвимыми участками. По его словам, воздействие вибраций от иглы во время процесса создания рисунка гораздо сильнее чувствуется на частях тела, где кости и сухожилия располагаются ближе к поверхности кожи, что усиливает болевые ощущения.

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В то же время процедура заполнения чернилами глазных яблок, по мнению мастера, является безболезненной и даже может показаться приятной. Эксперт добавил, что татуировки на лице до сих пор негативно воспринимаются обществом. «Первые несколько лет после того, как я сделал тату на лице, пришлось привыкать к социальному барьеру и негативу от окружающих. Эмоционально я чувствовал себя довольно странно», — рассказал в заключение американец.

Ранее в апреле мастер Джаванн из Лондона перечислил самые безвкусные дизайны татуировок. Так, татуировщик назвал неэстетичным рисунок бабочки, выполненный на пояснице. По его словам, данный дизайн был популярен во времена моды на джинсы с низкой посадкой и велюровые спортивные костюмы, однако в настоящий момент утратил свою актуальность. Также эксперт отметил, что предпочитает не наносить на кожу клиентов имена их партнеров.

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Татьяна Карпова
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