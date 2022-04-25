Россияне бросились снимать дома на выходные в двух регионах

Самыми популярными регионами для аренды домов на выходные оказались Дагестан и Астрахань

В апреле 2022 года россияне бросились снимать дома на майские праздники в Дагестане и Астраханской области — спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в этих двух регионах по сравнению с мартом вырос в 4,2 и 3,2 раза соответственно. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимость» в своем ислледовании, пишет РБК.

В Дагестане аренда дома, дачи или коттеджа в среднем обойдется в пять тысяч рублей за сутки, а в Астраханской области — в одну тысячу рублей за сутки. Специалисты отметили, что также популярными у россиян оказались Ставропольский край (спрос на посуточную аренду жилья там вырос в 2,9 раза), Краснодарский край (в 2,7 раза), Крым (2,6 раза), Волгоградская область (2,5 раза), Калининградская область (в 2,3 раза) и Ростовская область (2,3 раза). В Московской области, по данным «Авито Недвижимость», спрос на краткосрочную аренду коттеджей за месяц вырос на 84 процента.

Аналитики указали, что в целом по России число просмотров объявлений об аренде загородной недвижимости увеличилось на 88 процентов, а наиболее популярным типом объектов стали дома — на них пришлось 58 процентов запросов в преддверии майских праздников. Второе место заняли коттеджи (37 процентов), далее с большим отрывом идут дачи (3 процента) и таунхаусы (2 процента).

«Майские выходные — один из пиковых периодов для рынка краткосрочной аренды, ведь эти дни многие россияне проводят за городом или в поездках по стране. Таким образом жители страны все чаще выбирают для отдыха более выгодную альтернативу гостиничным комплексам и турбазам в виде аренды частной недвижимости», — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что предложение частных домов для продажи в России с начала 2022 года сократилось на 13 процентов. Нежелание жителей страны избавляться от загородной недвижимости специалисты связали с нестабильной экономической ситуацией.