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Россияне отказались продавать загородные дома

ЦИАН: предложение загородных домов сократилось на 13% из-за отказа россиян продавать жилье

Фото: Виктор Лисицын / GLoballookpress.com

С начала 2022 года предложение частных домов в России сократилось на 13 процентов. Аналитики ЦИАН в своем исследовании связали такую тенденцию с отказом россиян продавать жилье из-за кризиса. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, сейчас на загородном рынке выставлены 62,5 тысячи лотов. За первые три месяца текущего года в продаже появилось 28,4 тысячи «новинок» — почти на 6 тысяч меньше, чем в аналогичный период в 2021-м. В ЦИАН отметили, что по итогам первого квартала рост спроса на частные дома превышает рост предложения — загородное жилье традиционно начинает пользоваться популярностью в преддверии дачного сезона, а на фоне ажиотажа во время пандемии собственники уже вывели в 2020-2021 годах многие из планируемых к продаже лотов.

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Другой причиной нехватки коттеджей на рынке специалисты назвали изменение тактики продавцов. Подобно владельцам квартир на вторичном рынке часть собственников решили не избавляться от недвижимости, чтобы сохранить средства от обесценивания. Некоторые продавцы переориентировались на рынок аренды. Так, в марте число объявлений о сдаче загородных домов в Подмосковье увеличилось на 14 процентов, до 3,9 тысячи лотов — обычно в этот период, по оценкам ЦИАН, предложение коттеджей для аренды сокращалось.

Как отметили аналитики, сильнее всего выбор за первый квартал 2022 года сократился в Ростовской (минус 60 процентов), Тульской (минус 48 процентов) и Калининградской (минус 42 процента) областях. Однако, по прогнозам ЦИАН, сокращение экспозиции в этих регионах не приведет к дефициту загородной недвижимости из-за изначально большого объема предложения.

Ранее специалисты ЦИАН выяснили, что сильнее всего загородные дома подорожали на Северном Кавказе — в среднем по федеральному округу стоимость такого жилья выросла на 37 процентов. В основном это произошло за счет двух регионов — Дагестана и Ставропольского края, где загородная недвижимость стала дороже на 54 и 32 процента соответственно, отметили эксперты.

Нина Ташевская
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