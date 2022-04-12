Названы регионы с самыми подорожавшими загородными домами

ЦИАН выяснил, что сильнее всего загородные дома подорожали в регионах Северного Кавказа

С апреля 2021 года загородные дома сильнее всего выросли в цене в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Такие данные назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты оценили предложение пригодных для постоянного проживания частных домов и коттеджей в нескольких городах России. Самым заметным подорожание оказалось на Северном Кавказе — в среднем по федеральному округу стоимость такого жилья выросла на 37 процентов. В основном это произошло за счет двух регионов — Дагестана и Ставропольского края, где загородная недвижимость стала дороже на 54 и 32 процента соответственно, выяснили эксперты.

Второе место по росту цен на коттеджи занял Северо-Западный ФО с динамикой плюс 26 процентов за счет Санкт-Петербурга и Калининградской области — в обоих регионах подобные объекты подорожали на 35 процентов. Тройку лидеров замкнул Южный федеральный округ (в среднем плюс 24 процента) за счет Краснодарского края (плюс 63 процента) и Ростовской области (плюс 43 процента). Среди прочих регионов с высокой динамикой цен аналитики выделили Омскую и Тульскую области — там загородное жилье подорожало на 56 и 43 процента соответственно.

Аналитики отметили, что дома в южных регионах с комфортным климатом увеличились в цене за счет спроса со стороны удаленно работающих жителей столиц и тех, кто из-за пандемии потерял возможность проводить лето в теплых странах. Популярность Калининградской области для покупки коттеджей специалисты связали с практическим отсутствием морозов зимой.

В среднем по России, по данным ЦИАН, загородные дома подорожали за год на 22,7 процента, до 10,7 миллиона рублей. Такая динамика, по словам аналитиков, обусловлена приближением дачного сезона. Объем предложения сокращается и меняется его структура — остаются более просторные и дорогие лоты, что приводит к увеличению средней стоимости домов в продаже.

Ранее стало известно, что россияне отказались от дешевых кредитов на покупку загородной недвижимости. В компании «Этажи» сообщили, что лишь 4,75 процента сделок с коттеджами были заключены с использованием льготной ипотеки. По данным экспертов, 80 процентов покупателей загородного жилья подают заявки на кредиты по стандартным ставкам — от 18,5 до 24 процентов.