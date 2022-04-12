Россияне отказались от дешевых кредитов на покупку загородных домов

«Этажи»: в РФ менее 5% сделок с загородными домами заключают при помощи льготной ипотеки

В России лишь 4,75 процента сделок с загородной недвижимостью заключаются с привлечением льготной ипотеки, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, 80 процентов покупателей загородной недвижимости подают заявки на ипотеку по стандартным ставкам — от 18,5 до 24 процентов. В целом доля тех, кто приобретает дома и другие объекты за городом с помощью банков, составляет менее четверти от общего числа сделок.

Решетникова объясняет массовый отказ от дешевой ипотеки на «загородку» тем, что взять такой кредит можно только на покупку дома у застройщика (юрлица), либо на приобретение земельного участка, но с обязательным заключением договора подряда на строительство. Между тем покупатели предпочитают готовые варианты загородной недвижимости на вторичном рынке.

К тому же при покупке загородной недвижимости кредиты обычно оформляются на небольшие недостающие суммы, указала специалист. Большинство заемщиков в этом сегменте планируют погасить кредит достаточно быстро.

Льготную ипотеку расширили на частные дома в октябре 2021 года, изначально она действовала только на покупку квартир в новостройках. Ставка по таким кредитам тогда составляла 7 процентов годовых (с 1 апреля 2022 года — 12 процентов). Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в начале апреля заявил, что ставка по льготной ипотеке может быть пересмотрена в ближайшем будущем.