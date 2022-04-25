Путин присвоил петербургскому вузу имя погибшего главы МЧС Зиничева

Путин присвоил университету противопожарной службы имя погибшего главы МЧС Зиничева

Президент России Владимир Путин присвоил имя погибшего главы МЧС Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, постановление Путин подписал в целях сохранения памяти погибшего генерала, «учитывая заслуги Героя Российской Федерации Е.Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности».

Ранее Мосгордума поддержала инициативу установить памятник Зиничеву в районе Фили-Давыдково. Решение по поводу возведения памятника приняли на заседании столичного парламента. С инициативой установить монумент ранее выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Монумент появится в сквере Дмитрия Михайлика на улице Кременчугской. Работы по возведению будет финансировать РВИО, траты оценили в 20 миллионов рублей.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Генералу армии было 55 лет, он занял пост министра в 2018 году. Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.