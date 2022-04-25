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Путин присвоил петербургскому вузу имя погибшего главы МЧС Зиничева

Путин присвоил университету противопожарной службы имя погибшего главы МЧС Зиничева

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин присвоил имя погибшего главы МЧС Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, постановление Путин подписал в целях сохранения памяти погибшего генерала, «учитывая заслуги Героя Российской Федерации Е.Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности».

Ранее Мосгордума поддержала инициативу установить памятник Зиничеву в районе Фили-Давыдково. Решение по поводу возведения памятника приняли на заседании столичного парламента. С инициативой установить монумент ранее выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Монумент появится в сквере Дмитрия Михайлика на улице Кременчугской. Работы по возведению будет финансировать РВИО, траты оценили в 20 миллионов рублей.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Генералу армии было 55 лет, он занял пост министра в 2018 году. Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Марина Совина
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