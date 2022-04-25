Исполняющего обязанности директора ДВИУ РАНХиГС заподозрили в хищении

В Хабаровске исполняющего обязанности директора ДВИУ РАНХиГС арестовали за хищение

В Хабаровске исполняющий обязанности директора Дальневосточного института управления Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Игорь Макурин арестован до 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Его заподозрили в хищении денег и причинении ущерба филиалу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»).

Ранее сообщалось, что ФСБ во взаимодействии с РАНХиГС выявили признаки хищения в Дальневосточном институте управления и Южно-Российском институте управления (филиалы РАНХиГС в Хабаровске и Ростове-на-Дону). По данным силовиков, сотрудники и руководство филиалов причастны к хищению бюджетных денежных средств, которые выделялись на реализацию программы повышения квалификации, касавшейся управления регионом.