Диетолог нашла замену суперфудам в шиповнике и квашеной капусте

Врач Соломатина перечислила сельдь и печень трески в числе русских суперпродуктов

Диетолог Елена Соломатина перечислила русские продукты, в которых она нашла замену уходящим с рынка в условиях санкций западным суперфудам. О пользе шиповника, квашеной капусты, сельди и печени трески она рассказала KP.RU.

В частности, врач предложила заменить оливковое масло на соевое. Этот продукт, утверждает эксперт, богат ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9, а также содержит небольшое количество и омега-3. Столовая ложка такого масла в день, уточняет Соломатина, способствует уменьшению количества плохого холестерина и препятствует развитию атеросклероза, снимает общее воспаление, благотворно влияет на иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос. Его также можно заменить рыжиковым и льняным маслом.

В числе полезных и доступных продуктов Соломатина назвала богатые омегой-3 скумбрию и сельдь. По словам врача, они могут заменить норвежского дикого лосося. Эксперт советует есть морскую рыбу не реже чем один-два раза в неделю.

Печень трески, говорит Соломатина, богата витамином D и также сможет заменить витамины, которые можно получить из норвежского лосося. Из-за высокой жирности врач советует есть 25-50 граммов печени трески в день: примерно столовую ложку.

Шиповник, продолжает Соломатина, может заменить ягоды годжи, будучи надежным источником витамина C. Больше всего этого витамина, уточняет врач, в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами. Кроме того, добавляет эксперт, сухофрукт отличается высоким содержанием витаминов Р, Е и К. Соломатина предупреждает, что ягоды нужно заливать не кипящей водой и настаивать не более 10 минут, чтобы не допустить разрушения витаминов.

Кроме того, рассказывает врач, витамин C можно найти в квашеной капусте, она также является пребиотиком и пробиотиком. В процессе брожения в ней образуются органические кислоты (пища для полезных бактерий) и размножаются бифидо- и лактобактерии, полезные для микробиома человека. В ней также есть тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жиры, янтарная кислота, которая необходима для производства энергии, говорит врач. Капусту она советует включать в рацион 2-3 раза в неделю и есть 200 граммов за один раз.

Кроме того, эксперт рекомендует богатую витаминами группы В и белком гречневую крупу, которую можно есть на завтрак два-три раза в неделю, а также чернику и голубику, которые по содержанию антиоксидантов могут соперничать с популярным у приверженцев здорового питания соком нони. Семена чиа, по ее словам, можно заменить семенами льна с жирными кислотами омега-3, омега-6, а также клетчаткой и магнием. Перед употреблением льняное семя лучше перемолоть и добавлять одну-две чайных ложки в кашу, смузи или салаты каждый день, заключила врач.

Ранее нутрициолог Ната Гончар назвала россиянам опасные для здоровья несезонные ягоды, фрукты и овощи. Эксперт отметила, что купленные весной плоды не принесут ожидаемой пользы, да и вкус у них не самый лучший.