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Врач назвала опасные для здоровья несезонные фрукты

Нутрициолог Гончар назвала купленную весной клубнику опасной для здоровья

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Нутрициолог Ната Гончар назвала россиянам опасные для здоровья несезонные ягоды, фрукты и овощи. Эксперт отметила в беседе с изданием «Прайм», что купленные весной плоды не принесут ожидаемой пользы, да и вкус у них не самый лучший.

Гончар обратила внимание на то, что многие несезонные фрукты обрабатывают нитратами для ускорения созревания. Эти вещества, отметила эксперт, попадая в организм, вызывают аллергию и даже отравления. Также, по ее словам, нитраты могут нарушить работу щитовидной железы и желудка.

Врач пояснила, что чаще всего химикатами обрабатывают яблоки (дифениламин может вызвать отравление и даже провоцировать рост злокачественных новообразований), клубнику (метилбромид и хлорпикрин могут стать причиной сбоя работы щитовидной железы), виноград (почти 60 процентов плодов обрабатывают небезопасными хлорпирифосом и инсектицидами). После употребления обработанных фруктов и ягод может появиться кашель, одышка, диарея, добавила Гончар.

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Из овощей и зелени, предупреждает врач, чаще всего обработке подвергают сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы. Эксперт отметила, что при покупке весной несезонных для данного региона овощей и фруктов не стоит выбирать самые красивые плоды. Чаще всего свою привлекательность они сохраняют за счет химикатов, воска и парафина.

Весной, по мнению Гончар, лучше покупать яблоки урожая прошлого года. «Они не такие красивые, как натертые воском, но безопасные», — отметила она. Если же на кухне оказались глянцевые фрукты и овощи, то их следует промыть проточной водой, затем вымочить и перед употреблением очистить от кожуры, советует эксперт.

«Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина», — заключила Гончар.

Ранее гастроэнтеролог назвала доступные продукты, которые помогают предотвратить рак кишечника. Гастроэнтеролог, врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам для профилактики болезни включить в рацион зелень, фрукты и овощи с яркой кожурой.

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Вера Владзиевская
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