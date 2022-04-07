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Россиянам перечислили доступные продукты для профилактики рака кишечника

Гастроэнтеролог Дианова: овощи и фрукты с яркой кожурой снижают риск развития рака

Фото: Carissa Gan / Unsplash

Гастроэнтеролог, врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам для профилактики рака кишечника включить в рацион зелень, фрукты и овощи с яркой кожурой. Об этом она рассказала «Москве 24».

Специалист рекомендовала особенно присмотреться к таким доступным продуктам, как грейпфруты, черная смородина, черника или брусника. В перечисленных ягодах и фруктах, по ее словам, высокое содержание антиоксидантов, предотвращающих образование раковых клеток. Также, по ее мнению, необходимо включить в свой рацион томаты. «В помидорах есть ликопин, который хорошо занимается профилактикой онкологии. Когда помидоры нагревают, тушат, количество ликопина резко увеличивается», — пояснила Дианова.

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Еще одна категория продуктов, которые снижают риск развития рака кишечника, — сухофрукты. Дианова посоветовала обратить особое внимание на черный изюм, в котором благодаря отсутствию термической обработки сохранились абсолютно все полезные вещества.

По словам гастроэнтеролога, овощи и фрукты надо включать в каждый прием пищи, так как для профилактики многих видов рака, в частности рака кишечника, важно есть больше клетчатки, по возможности исключить из рациона консерванты и полуфабрикаты, а также уменьшить количество сладостей.

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Наталья Обрядина
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