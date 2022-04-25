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Платья с эффектом голого тела стали трендом в 2022 году

Модный редактор Glamour назвала платья с эффектом голого тела трендом в 2022 году

Фото: Dimitrios Kambouri / Getty Images

Модный редактор портала Glamour Чарли Тизер назвала платья с эффектом голого тела трендом в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Тизер отметила, что данный вариант вечернего платья стал популярным благодаря знаменитостям. Так, актриса Зои Кравиц, а также модели Кендалл Дженнер и Ирина Шейк выбрали соответствующие наряды для похода на ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке. Среди других известных личностей, отдавших предпочтение тренду, оказались плюс-сайз-модель Эшли Грэм, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, актрисы Милли Бобби Браун и Памела Андерсон, а также рэперша Лиззо.

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Кроме того, эксперт отметила, что правильно подобранное «голое» платье не создаст ощущения неловкости или дискомфорта ни для владельца, ни для присутствующих рядом людей. При этом данный наряд также подойдет не только юным девушками, но и женщинам старше 35 лет, подчеркнула модный редактор.

Ранее в апреле американская светская львица Пэрис Хилтон показала фигуру в прозрачном мини-платье. Так, 41-летняя телезвезда поделилась снимками с музыкального фестиваля «Коачелла» (Coachella). На кадрах она запечатлена в прозрачном мини-платье в сетку Hot and Delicious, стоимость которого составляет 127 фунтов стерлингов (приблизительно 13,4 тысячи рублей). Кроме того, ее образ дополнили блестящие легинсы, кожаная баска, топ-корсет на молнии и пэстисы (декоративные наклейки на грудь — прим. «Ленты.ру»).

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Дарья Шляпужникова
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