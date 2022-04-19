Пэрис Хилтон показала фигуру в платье-сетке

Пэрис Хилтон поделилась снимками с «Коачеллы» в прозрачном мини-платье Hot and Delicious

Американская светская львица Пэрис Хилтон показала фигуру в откровенном наряде. Фотографиями знаменитости заинтересовалось издание Daily Mail.

41-летняя телезвезда поделилась кадрами, на которых она запечатлена в прозрачном мини платье в сетку Hot and Delicious, стоимость которого составляет 127 фунтов стерлингов (приблизительно 13,4 тысячи рублей). Ее образ дополнили блестящие легинсы, кожаная баска, топ-корсет на молнии и пэстисы (декоративные наклейки на грудь — прим. «Ленты. ру»).

Завершили наряд знаменитости массивные сапоги на платформе американского бренда Steve Madden, очки-маска и кепи Baker Boy, декорированное стразами. Известно, что в таком образе она посетила музыкальный фестиваль «Коачелла» (Coachella) в Калифорнии. «Этой пустыне не помешало бы добавить блеска», — прокомментировала пост модель.

Ранее в апреле откровенным образом удивила поклонников американская актриса Кейт Хадсон. 42-летняя знаменитость позировала, лежа на диване в балетной позе. Телезвезда была одета в облегающее черное платье, которое едва прикрывавшее нижнее белье, и золотые босоножки на высоких каблуках.