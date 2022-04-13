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Кейт Хадсон порадовала фанатов снимками в откровенном платье

Daily Mail: актриса Кейт Хадсон порадовала фанатов кадрами в черном облегающем мини-платье

Фото: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Globallookpress.com

Американская актриса Кейт Хадсон порадовала фанатов снимками в платье откровенного дизайна. Фотографиями знаменитости заинтересовалось издание Daily Mail.

42-летняя телезвезда позировала, лежа на диване в балетной позе. Хадсон была одета в облегающее черное мини-платье с объемными рукавами и акцентными пуговицами. На размещенных кадрах видно, что чересчур короткий наряд едва прикрывал нижнее белье звезды.

Хадсон дополнила свой образ золотистыми босоножками Stuart Weitzman на высоких каблуках. «Зашнурована. Готова идти», — прокомментировала свои фото актриса. Известно, что Кейт Хадсон является лицом упомянутой обувной марки. В марте она снялась в рекламной кампании бренда вместе со своей 76-летней матерью Голди Хоун.

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По информации издания, актрисе удается сохранять стройную фигуру, поскольку она ежедневно тренируется вместе с мужем Дэнни Фудзикавой. Отмечается, что в особняке семейной пары в Лос-Анджелесе есть спортивный зал. Кроме того, Хадсон часто делится роликами в соцсетях, на которых выполняет балетные движения и растяжку.

Ранее в апреле американская певица Лиззо появилась на публике в откровенном наряде с вырезами на ягодицах и восхитила поклонников. Рэперша запечатлела, как поднимается по трапу на борта частного самолета в легинсах-стрингах. Известно, что вес активистки бодипозитива составляет 140 килограммов.

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Полина Гераскина
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