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140-килограммовая певица появилась на публике в лосинах-стрингах

140-килограммовая американская певица Лиззо снялась в откровенном наряде у самолета

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Американская певица и рэперша Лиззо появилась на публике в откровенном наряде с вырезами на ягодицах и восхитила фанатов. На соответствующее видео в ее соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

Так, активистка бодипозитива Лиззо опубликовала видео, в котором она запечатлена в обтягивающих лосинах в виде стрингов с вырезами на ягодицах и спортивном бра с декольте. В кадре знаменитость, вес которой составляет 140 килограммов, подъезжает на машине к частному самолету, а затем медленно поднимается на борт по трапу.

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Многие фанаты восхитились смелым нарядом певицы. «Она потрясающая», «О, как храбро!», «Обожаю тебя! Так держать», — прокомментировали подписчики.

Известно, что Лиззо сняла упомянутый ролик в честь запуска собственного бренда корректирующего белья, предназначенного для всех типов телосложения. Первая коллекция поступит в продажу 12 апреля.

В апреле папарацци запечатлели беременную Рианну в откровенном наряде. Певица отправилась на ужин с друзьями в розовых шортах и атласном халате, который оголял ее округлившийся живот.

Мария Винар
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