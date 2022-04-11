Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Беременная Рианна вышла на улицу в халате и подверглась критике в сети

Беременная певица Рианна в атласном халате подверглась критике читателями Daily Mail

Кадр: Riri Asap Rocky Pregnancy / YouTube

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла в свет в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели беременную знаменитость в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на ужин с друзьями в один из ресторанов. Поп-исполнительница прошлась по улицам города в розовых шортах и атласном халате голубого цвета, который оголял ее округлившийся живот. В качестве обуви она выбрала блестящие кроссовки Nike и сумку Balenciaga со стразами.

Читатели издания не оценили наряд Рианны, о чем принялись писать в комментариях под опубликованными фотографиями. «Она шла в постель? Судя по наряду», «Рианна, оденься уже наконец», «С каких пор беременные женщины полюбили так оголяться?», «Я думала, что она надела пижаму для сна, а не для ужина с друзьями», «Безвкусица», — высказывались юзеры.

31 января стало известно о том, что у Рианны и A$AP Rocky родится ребенок. Певицу засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Знаменитость шла в приспущенных джинсах, оголив округлившийся живот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Турция рассмотрит покупку российских самолетов Су-57 при одном условии
108-летняя женщина раскрыла секрет активного долголетия
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на популярный у россиян азиатский курорт
Российского школьника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой
Росбанку нашли покупателя в России
Капризов повторил рекорд клуба НХЛ по голам за сезон
Психолог назвал способ перестать злиться на коллег
Беременная Рианна вышла на улицу в халате и подверглась критике в сети
Символ армянского Карабаха увековечили в NFT
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.