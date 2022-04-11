Беременная Рианна вышла на улицу в халате и подверглась критике в сети

Беременная певица Рианна в атласном халате подверглась критике читателями Daily Mail

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла в свет в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели беременную знаменитость в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на ужин с друзьями в один из ресторанов. Поп-исполнительница прошлась по улицам города в розовых шортах и атласном халате голубого цвета, который оголял ее округлившийся живот. В качестве обуви она выбрала блестящие кроссовки Nike и сумку Balenciaga со стразами.

Читатели издания не оценили наряд Рианны, о чем принялись писать в комментариях под опубликованными фотографиями. «Она шла в постель? Судя по наряду», «Рианна, оденься уже наконец», «С каких пор беременные женщины полюбили так оголяться?», «Я думала, что она надела пижаму для сна, а не для ужина с друзьями», «Безвкусица», — высказывались юзеры.

31 января стало известно о том, что у Рианны и A$AP Rocky родится ребенок. Певицу засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Знаменитость шла в приспущенных джинсах, оголив округлившийся живот.