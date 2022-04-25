Новые квартиры в Москве стали теснее

Площадь квартир в новостройках в Москве уменьшилась на 28 процентов

Квартиры в московских новостройках стали теснее — площадь нового жилья значительно сократилась. К такому выводу пришли аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

С 2020 года средняя площадь квартир всех типов во всех классах жилья на первичном рынке недвижимости значительно уменьшилась. В первом квартале 2022-го она составила 43,9 квадратного метра в новостройках стандарт-класса и от 58,7 до 48,5 квадратного метра в квартирах комфорт-класса — это на 28 и 17,3 процента соответственно меньше показателей за первый квартал 2020 года. В объектах бизнес-класса площадь уменьшилась с 76,8 до 68,6 квадратного метра. В премиум-классе отметили наименьшее сокращение — на 8 процентов, со 107,8 до 99,2 квадратного метра.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева считает уменьшение площади квартир ответом девелоперов на снижение платежеспособного спроса населения — застройщики оптимизируют планировку и рационализируют пространство. «Особенно сильно сократилась средняя площадь лотов в стандарт-классе. Это связано с переходом от типового панельного строительства к вариантам жилых комплексов с улучшенной панелью, в которых предусмотрены квартиры евроформата», — пояснила эксперт.

Ранее на форуме «Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости» сообщили, что за последние семь лет площадь строящихся квартир в России сократилась на 12 процентов — с 56,9 квадратного метра в ноябре 2015 года до 49,9 квадратного метра в апреле 2022-го. Эксперты отметили, что в нынешних экономических условиях показатель продолжит падать.