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ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева

ФСБ заявила о предотвращении убийства журналиста ВГТРК Соловьева украинскими неонацистами
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — говорится в сообщении.

В службе уточнили, что задержанные в настоящий момент дают признательные показания. По их словам, после этого они планировали скрыться за рубежом.

В ходе обысков у подозреваемых нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта. Кроме того, была обнаружена националистическая литература и атрибутика.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов. При этом имя журналиста он не назвал.

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Варвара Кошечкина
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