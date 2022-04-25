ФСБ предотвратила убийство известного российского журналиста

Президент России Путин заявил о пресечении ФСБ попытки убийства российского журналиста

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов. Об этом на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры объявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что соответствующие оперативные действия по предотвращению преступления были проведены в понедельник, 25 апреля. «Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — заключил он.

В начале апреля неизвестные напали на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Отмечалось, что недоброжелатели облили журналиста масляной краской с ацетоном в поезде по направлению в Самару. По словам журналиста, мужчина сказал ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

2 марта бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявлял, что в его адрес поступали угрозы. Он рассказывал, что получил более сотни соответствующих сообщений.