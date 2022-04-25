Соловьев связал подготовку покушения на него с Зеленским

Журналист Соловьев связал готовившееся на него покушение с президентом Зеленским

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал подготовку покушения на него Службой безопасности Украины (СБУ). В беседе с РИА Новости телеведущий связал произошедшее с президентом Владимиром Зеленским.

Соловьев рассказал, что не замечал за собой никакой слежки. Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня».

Ранее ФСБ сообщила о задержании группы неонацистов, готовивших убийство журналиста по заказу СБУ. На допросе задержанные дали признательные показания и сообщили, что после выполнения задания планировали скрыться за границей.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. При этом имя журналиста он не назвал.