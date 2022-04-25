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Опубликовано видео задержания готовивших покушение на Соловьева неонацистов

Опубликованы кадры задержания и обысков у неонацистов, планировавших убийство Соловьева

Опубликовано видео задержания членов неонацистской организации, которые готовили покушение на убийство журналиста Владимира Соловьева. Кадры в понедельник, 25 апреля, распространил Telegram-канал «112».

На записи видно, как силовики готовятся к штурму у служебной машины; один из правоохранителей — с щитом в руках. Также запечатлены моменты задержаний подозреваемых и обыски по местам их жительства — правоохранители нашли пистолеты, патроны, литературу и, возможно, наркотические вещества.

Ранее следователи раскрыли детали подготовки убийства Соловьева: неонацисты планировали взорвать его автомобиль. Силовики задержали шестерых соучастников преступления, все они — члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

Владимир Шарапов
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