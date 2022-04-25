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Следователи раскрыли детали подготовки убийства Соловьева

СК России заявил о планах задержанных неонацистов взорвать машину Соловьева по заказу СБУ

Фото: Globallookpress.com

Неонацисты планировали покушение на убийство журналиста Владимира Соловьева путем подрыва его автомобиля. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

«Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста», — говорится в сообщении.

По данным следователей, задержаны шесть соучастников преступления, все они являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power». «Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте», — добавили в СК.

О предотвращении покушения на Соловьева в понедельник, 25 апреля, сообщила ФСБ. По данным службы, в ходе обысков у подозреваемых нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта.

Телеведущий, комментируя произошедшее, предположил, что подготовка его убийства могла быть связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также рассказал, что не замечал за собой никакой слежки и поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня».

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Варвара Кошечкина
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