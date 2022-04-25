Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержанный ФСБ за подготовку теракта рассказал о вступлении в ряды террористов

ФСБ показала кадры задержания сторонника ИГ, готовившего теракт в Ставрополе

ФСБ показала оперативную съемку с задержанным за подготовку теракта в Ставрополе сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Запись публикует РИА Новости.

По словам задержанного, он принял ислам в 2018 году и в процессе изучения религии стал интересоваться ИГ. Вскоре он вступил в ряды террористов и стал готовиться к совершению преступления.

О предотвращении теракта в Ставропольском крае стало известно 25 апреля. По данным спецслужбы, задержанный планировал устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры.

Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого
Стало известно о состоянии здоровья Бориса Моисеева после инсультов
Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь Украине
МИД рассказал о своевременных мерах Москвы для снижения рисков от санкций
Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство
Граничащий с Украиной регион продлит желтый уровень террористической опасности
Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки попал в аварию
Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Давка ради бесплатных яиц на Пасху в российском городе обошлась без пострадавших
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.