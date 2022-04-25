Задержанный ФСБ за подготовку теракта рассказал о вступлении в ряды террористов

ФСБ показала кадры задержания сторонника ИГ, готовившего теракт в Ставрополе

ФСБ показала оперативную съемку с задержанным за подготовку теракта в Ставрополе сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Запись публикует РИА Новости.

По словам задержанного, он принял ислам в 2018 году и в процессе изучения религии стал интересоваться ИГ. Вскоре он вступил в ряды террористов и стал готовиться к совершению преступления.

О предотвращении теракта в Ставропольском крае стало известно 25 апреля. По данным спецслужбы, задержанный планировал устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры.