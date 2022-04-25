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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

В Ставрополе ФСБ задержала сторонника террористов, готовившего теракт в регионе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт, задержав за его подготовку сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, по заданию зарубежных эмиссаров он планировал устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры.

Подозреваемого задержали в Ставрополе при подготовке к преступлению.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 12 годам колонии Магомеда Рамазанова, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГ и готовил теракт в Махачкале. Суд установил, что 25 декабря он вместе с сообщниками разработал поэтапный план. Осуществить теракт террористы хотели 31 декабря. Злоумышленники заранее сфотографировали и сняли на видео подходы к административным зданиям, изготовили карты-схемы, на которых обозначили свои цели и пути отходов.

Рамазанову назначили срок и штраф в размере 350 тысяч рублей.

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Мария Рубникович
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