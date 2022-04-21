Вступившего в ряды террористов россиянина приговорили к 12 годам колонии

Суд приговорил участника ИГ к 12 годам колонии за подготовку теракта в Махачкале

Суд приговорил к 12 годам колонии Магомеда Рамазанова, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) и готовил теракт в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По версии следствия, 20 декабря 2020 года Рамазанов по видео принес присягу руководителю ИГ и уговорил вступить в ряды террористов еще трех знакомых.

Уже на следующий день они объединились в устойчивую группу. 25 декабря злоумышленники незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ножи. Свой арсенал они прятали в схронах в селе Агачаул Дагестана.

Часть боеприпасов Рамазанов хранил у себя дома.

Суд установил, что 25 декабря он вместе с сообщниками разработал поэтапный план теракта в Махачкале. Осуществить задуманное террористы хотели 31 декабря. Злоумышленники заранее сфотографировали и сняли на видео подходы к административным зданиям, изготовили карты-схемы, на которых обозначили свои цели и пути отходов.

Рамазанова признали виновным в организации деятельности террористической организации, организации незаконного вооруженного формирования, приготовлению к совершению теракта и незаконном хранении оружия.

Первые четыре года срока он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 350 тысяч рублей.

