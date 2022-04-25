Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша передала танки Украине

Премьер-министр Польши Моравецкий сообщил о передаче танков Украине
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Польша передала Украине танки. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Моравецкий в эфире телеканала Polsat утвердительно ответил на вопрос, передавала ли Польша Украине танки. При этом он отказался сообщить какие-либо детали.

23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Варшава передала Киеву вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Он указал, что в национальной валюте стоимость отправленного военного оборудования составляет семь миллиардов злотых. Он добавил, что оно поможет спасти украинскую и польскую суверенность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
В Минобороны заявили о срыве Киевом гуманитарной операции на «Азовстали»
Илон Маск купил Twitter
В Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа
Путин присвоил петербургскому вузу имя погибшего главы МЧС Зиничева
Осужденному за изнасилование хоккеисту из США предложили остаться в России
Симоньян философски отнеслась к информации о готовящемся на нее покушении
Раскрыта история постройки музея-терема в Москве
Путин поручил ежегодно улучшать показатели России в авиации
Польша передала танки Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.