Польша передала танки Украине

Премьер-министр Польши Моравецкий сообщил о передаче танков Украине

Польша передала Украине танки. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Моравецкий в эфире телеканала Polsat утвердительно ответил на вопрос, передавала ли Польша Украине танки. При этом он отказался сообщить какие-либо детали.

23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Варшава передала Киеву вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Он указал, что в национальной валюте стоимость отправленного военного оборудования составляет семь миллиардов злотых. Он добавил, что оно поможет спасти украинскую и польскую суверенность.