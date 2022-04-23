Польша поставила Украине вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов

Правительство Польши передало Украине вооружение стоимостью более 1,6 миллиарда долларов

Польша поставила на Украину вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, его слова передает ТАСС.

Мюллер указал, что в национальной валюте стоимость отправленного военного оборудования составляет семь миллиардов злотых. Он добавил, что оно поможет спасти украинскую и польскую суверенность.

Ранее пресс-секретарь польского правительства рассказал о предложении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого конфисковать имущество России в Европе в пользу Украины. По словам политика, это был бы наиболее болезненный удар по Российской Федерации. Также он предложил прекратить выдавать визы россиянам на территории ЕС.