Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша поставила Украине вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов

Правительство Польши передало Украине вооружение стоимостью более 1,6 миллиарда долларов

Фото: Shutterstock

Польша поставила на Украину вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, его слова передает ТАСС.

Мюллер указал, что в национальной валюте стоимость отправленного военного оборудования составляет семь миллиардов злотых. Он добавил, что оно поможет спасти украинскую и польскую суверенность.

Ранее пресс-секретарь польского правительства рассказал о предложении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого конфисковать имущество России в Европе в пользу Украины. По словам политика, это был бы наиболее болезненный удар по Российской Федерации. Также он предложил прекратить выдавать визы россиянам на территории ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о трудностях с исключением России из G20
Количество насекомых в мире сократилось в два раза из-за климата
В США рассказали об обходе российских «глушилок»
Экономист раскрыл способ спасти сбережения от дефолта
В Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола
Медведева ответила раскритиковавшему Трусову Ягудину
Британский боец UFC из Дагестана получил нового соперника
Семья из Донбасса уехала с «Поля чудес» с подарками от «Единой России»
В Финляндии нашли новый повод ускорить вступление в НАТО
Москвичам пообещали потепление с небольшими осадками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.