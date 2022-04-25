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Стало известно о желании ЕС увеличить продажи военной техники в Индию

NDTV: председатель ЕК фон дер Ляйн обсудит увеличение продаж военной техники в Индию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в данный момент находится с визитом в Индии, поднимет вопрос увеличения продаж стране европейской военной техники. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Уточняется, что фон дер Ляйен встретится 25 апреля с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам собеседника канала, ее визит является частью усилий Запада, направленных на побуждение у Индии желания сократить свои связи с Россией из-за проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, председатель ЕК планирует обсудить с Моди идею создания нового совета по торговле и технологиям, аналогичного тому, который создали ЕС и США.

Ранее Индию посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Ксения Назарова
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