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Джонсон отказался убеждать премьера Индии изменить позицию по Украине

Times of India: Джонсон не пытается убедить премьера Индии изменить позицию по Украине
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Mark Thomas/ Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался убеждать своего индейского коллегу Нарендру Моди изменить позицию по Украине. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на представителя главы британского кабмина.

Джонсон впервые в должности премьер-министра прибыл в Нью-Дели с визитом. Ожидается, что тема Украины будет на повестке встречи, однако политик не будет пытаться воздействовать на Моди.

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«Мы не стремимся поучать Индию и убедить ее сменить одну позицию на другую. Мы стремимся к конструктивной работе с ней как с важным международным партнером», — заявил представитель главы правительства Великобритании.

Издание также отмечает, что Джонсон не станет «читать нотации» Индии относительно ситуации на Украине, а основной темой переговоров будет сотрудничество Индо-Тихоокеанском регионе, а том числе в оборонной сфере.

Ранее обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер заявил, что Индии необходимо присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, в том числе от выгодных контрактов на закупку нефти и широкого спектра вооружений в ущерб своим интересам.

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Марина Совина
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