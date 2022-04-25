Мужчина неделю готовил по рецептам из TikTok и попробовал худшую еду в жизни

Колумнист The Guardian Рик Самаддер неделю питался по рецептам из TikTok

Колумнист британского издания The Guardian Рик Самаддер решил провести эксперимент и неделю питался едой, приготовленной по рецептам из TikTok. Некоторые из них оказались худшим, что он попробовал в своей жизни, утверждается в его колонке.

В первый день Самаддер приготовил напиток по рецепту поп-звезды Лиззо, добавив в кокосовую воду ягоды и лед. По его признанию, получившаяся смесь хорошо утоляет жажду, но чересчур дорого стоит. Проголодавшись после такого завтрака, он подкрепился горячей булочкой с сыром, обжаренной на гриле, и желе из замороженного винограда. Оба блюда ему понравились.

Во второй день Самаддер сделал чизкейк из хлопьев для завтрака, рамен из лазаньи и знаменитое сахарное печенье из сериала «Игра в кальмара». Готовить печенье оказалось труднее, чем он рассчитывал. «Если бы я был в "Игре в кальмара", то наступил бы на собственные шнурки, упал и проткнул себя ручкой еще во время регистрации», — иронизирует мужчина.

Затем колумнист сделал тосты с заварным кремом, которые не понравились ему на вкус. Также в рационе Самаддера были кукурузные ребрышки, запеченная брюссельская капуста и йоркширский пудинг, от которых он остался в восторге. А вот от корейских сырных корн-догов у него разболелся живот.

«Вы когда-нибудь катались на пустом эскалаторе, притворяясь королем майя, поднимающимся в небесный мир? У меня могут быть галлюцинации от нехватки витаминов», — написал Самаддер о популярном в TikTok блюде из остатков белого хлеба, которое съел на четвертый день.

Эксперимент завершился на пятый день приготовлением диетического салата из полезной зелени и наггетсов KFC. Также Самаддер упомянул неудачную попытку приготовить чай с шариками: «Когда я переливаю чай поверх нескольких шариков, он стекает по чашке, пачкая ковер. А вкус? Никогда не пробовал ничего хуже». Затем он приготовил «Сникл» из зажатого между двумя солеными огурцами сникерса и назвал это эффективным способом испортить себе день, неделю и даже год.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал самодельные бутерброды полезной заменой фастфуду. Он посоветовал в отсутствие ресторанов быстрого питания делать сэндвичи, салаты и овощные нарезки.