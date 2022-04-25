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Минобороны снова потребовало отпустить мирных жителей с «Азовстали»

Минобороны России вновь потребовало отпустить мирных жителей с комбината «Азовсталь»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Министерство обороны России потребовало от киевских властей отпустить мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь». Об этом журналистам сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным ведомства, соответствующее заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые полчаса.

По оперативным каналам связи данное заявление немедленно доводится киевским властям через вице-премьера правительства страны Ирину Верещук, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся там гражданским лицам.

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Сергей Истомин
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