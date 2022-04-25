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В тубдиспансере россиянин убил соседа по палате во время ссоры

Под Воронежем пациента тубдиспансера отправили в СИЗО после убийства соседа по палате

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Воронежской области 61-летнего пациента медицинского учреждения задержали по подозрению в убийстве 45-летнего соседа по палате во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России Александр Ушаков.

Как пишут «Вести Воронеж», преступление было совершено в противотуберкулезном диспансере. По данным следствия, между мужчинами произошел словесный конфликт, из-за которого фигурант ударил оппонента ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте.

Согласно предварительным выводам судмедэксперта, причиной смерти стало ранение груди с повреждением легкого. По факту случившегося заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. На допросе задержанный, ранее судимый за кражи, признался в содеянном. На время следствия его отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Петербурга ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате.

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Елизавета Новикова
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