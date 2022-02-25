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В российской больнице пациент убил соседа по палате

В Мариинской больнице Петербурга ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате

Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 82-летнего соседа по палате. Об этом в пятницу «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Сергей Капитонов.

По данным следствия, преступление было совершено утром 25 февраля в Мариинской больнице. Во время внезапно возникшей ссоры пациент два раза ударил своего пожилого оппонента ножом в грудь, из-за чего тот скончался на месте.

Фигуранта оперативно задержали, выяснилось, что ранее он отбывал срок за убийство и незаконный оборот наркотиков. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

28 декабря сообщалось, что в Казани задержали 23-летнего молодого человека, который зарезал соседа по съемной квартире и его гостью.

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Елизавета Новикова
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