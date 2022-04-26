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Назван мотив бросившего гранату в парке Александрова мужчины

В Александрове мужчина бросил гранату в чиновников и рабочих во время осмотра ими парка
Начало событий в новости Следствие раскрыло подробности подрыва гранаты в парке Александрова

Фото: группа «Александров Карабаново Струнино Балакирево» во ВКонтакте

От взрыва гранаты в парке города Александров Владимирской области пострадали чиновники местной администрации и представители подрядчика, которые проводили осмотр перед началом благоустройства. Об этом сообщает издание «Владимирские новости».

Вечером 25 апреля делегация приехала в «Сосенский парк», попавший в нацпроект «Комфортная городская среда». Среди прибывших были главный архитектор Александровского района Виталий Степанов, замглавы муниципального учреждения «Благоустройство» Георгий Авраамов и рабочие, которые приступили к спиливанию деревьев.

Издание называет мотив подозреваемого. Он вместе с сожительницей распивал спиртное в парке. Чиновники или рабочие вызвали у них недовольство, и мужчина кинул в них гранату. Пять человек пострадали: у двоих — травмы лица, у третьего — контузия и раздробленная нога.

Подозреваемый в прошлом участвовал в боевых действиях в Чечне. Он задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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Любовь Ширижик
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