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Следствие раскрыло подробности подрыва гранаты в парке Александрова

СКР возбудил дело против мужчины, бросившего гранату в парке Александрова, он арестован

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Александров Владимирской области, который бросил гранату в местном парке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

В СКР раскрыли подробности происшествия, в котором пострадали пять человек. Вечером 25 апреля в части парка рядом с улицей Фабрика Калинина у подозреваемого произошел конфликт с группой мужчин, в ходе которого он кинул в них гранату. Осколочные ранения получили пять человек, они госпитализированы.

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Любовь Ширижик
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