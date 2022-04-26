Следствие раскрыло подробности подрыва гранаты в парке Александрова

СКР возбудил дело против мужчины, бросившего гранату в парке Александрова, он арестован

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Александров Владимирской области, который бросил гранату в местном парке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

В СКР раскрыли подробности происшествия, в котором пострадали пять человек. Вечером 25 апреля в части парка рядом с улицей Фабрика Калинина у подозреваемого произошел конфликт с группой мужчин, в ходе которого он кинул в них гранату. Осколочные ранения получили пять человек, они госпитализированы.