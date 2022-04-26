Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Дерматовенеролог посоветовала аллергикам методы самопомощи весной

Врач Андреанова: аллергикам весной нужно носить специальные маски

Фото: Shutterstock

Врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова поделилась с аллергиками методами самопомощи, к которым можно прибегнуть весной. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Цветение и пыление деревьев и кустарников у людей, склонных к аллергизации, могут вызвать аллергические риноконъюнктивиты, поллиноз, спровоцировать обострение бронхиальной астмы, предупредила Андреанова. «Люди, склонные к аллергизации, берегите свои органы дыхания, увлажняйте воздух, старайтесь в это время меньше проветривать, меньше находиться на улице», — посоветовала врач.

Чтобы защитить органы дыхания, продолжает она, нужно носить специальные маски, которые должны плотно прилегать к носу.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Она также рассказала, что существует несколько признаков, по которым можно отличить аллергию от ОРВИ: у аллергиков самочувствие ухудшается после пребывания на улице, особенно в солнечные и ветреные дни, а также утром. Кроме того, аллергикам, в отличие от больных ОРВИ, становится лучше после приема антигистаминных препаратов и удаления провоцирующего агента, заключила врач.

Ранее педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных. По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Польша назвала дату полной остановки поставок «Газпрома»
Путин заявил о готовности продолжать переговоры с Украиной
Министр спорта ответил на замечание Путина о результатах России на Играх-2022
Дерматовенеролог посоветовала аллергикам методы самопомощи весной
Акции Tesla рухнули из-за Илона Маска и Twitter
Минздрав назвал продлевающие жизнь продукты
В Сочи недосчитались дешевого жилья
Медведев пообещал «не заигрывать» с уходящими компаниями
Запад пообещал России новые санкции
Польская компания отказалась платить за газ в рублях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.