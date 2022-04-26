Дерматовенеролог посоветовала аллергикам методы самопомощи весной

Врач Андреанова: аллергикам весной нужно носить специальные маски

Врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова поделилась с аллергиками методами самопомощи, к которым можно прибегнуть весной. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Цветение и пыление деревьев и кустарников у людей, склонных к аллергизации, могут вызвать аллергические риноконъюнктивиты, поллиноз, спровоцировать обострение бронхиальной астмы, предупредила Андреанова. «Люди, склонные к аллергизации, берегите свои органы дыхания, увлажняйте воздух, старайтесь в это время меньше проветривать, меньше находиться на улице», — посоветовала врач.

Чтобы защитить органы дыхания, продолжает она, нужно носить специальные маски, которые должны плотно прилегать к носу.

Она также рассказала, что существует несколько признаков, по которым можно отличить аллергию от ОРВИ: у аллергиков самочувствие ухудшается после пребывания на улице, особенно в солнечные и ветреные дни, а также утром. Кроме того, аллергикам, в отличие от больных ОРВИ, становится лучше после приема антигистаминных препаратов и удаления провоцирующего агента, заключила врач.

Ранее педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных. По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений.