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В Минске заявили о нежелании Запада учитывать интересы Белоруссии

В МИД Белоруссии заявили, что западные страны не хотят учитывать интересы Минска

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, что западные страны не хотят, чтобы Минск был привлечен к процессу мирного урегулирования ситуации на Украине, которым занимаются Москва и Киев, а также не желают учитывать интересы Белоруссии, сообщает РИА Новости.

«Совершенно нормально для любого суверенного государства желать, хотеть, где-то и требовать, чтобы его интересы как суверенного государства учитывались в рамках новой архитектуры безопасности, — об этом сейчас там идет речь. И не учитывать наши интересы было бы не совсем нормально, удивляться нашему желанию странно. Естественно, ряд зарубежных игроков этого не хотели бы, им не нравится учитывать интересы Беларуси», — заявил Глаз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Прибалтики стоят вдоль границы страны в попытках купить гречку и соль. По словам белорусского лидера, местные пограничники проявляют благородство, пропуская к себе жителей соседних стран в период религиозных праздников.

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Марина Совина
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