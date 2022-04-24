Лукашенко рассказал о пытающихся купить в Белоруссии гречку и соль прибалтах

Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Прибалтики стоят вдоль границы страны в попытках купить гречку и соль. Его слова передает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, местные пограничники проявляют благородство, пропуская к себе жителей соседних стран в период религиозных праздников.

«Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас», — заявил он.

Лукашенко добавил, что всегда относился к соседям «по-человечески, по-людски» и хочет, чтобы такое же оотношение они проявляли к нему.