Лукашенко обратился к соседям Белоруссии словами «давайте жить дружно»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал соседей республики беречь мир и жить дружно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соседние страны беречь мир и жить дружно. Об этом он заявил в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района, сообщает БЕЛТА.

«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», — обратился он. Глава республики отметил, что на Пасху люди просят у бога о главном — мире, согласии и дружбе, которые, по его словам, всегда были свойственны белорусам.

Ранее с Пасхой россиян поздравил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что праздник объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, а также пробуждает в них светлые чувства. Кроме того, российский лидер отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий.