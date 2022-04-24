Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Путин поздравил отмечающих Пасху православных христиан и граждан страны

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Пасху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что праздник объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, а также пробуждает в них светлые чувства и веру в торжество жизни, добра и справедливости.

Кроме того, российский лидер отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сбережение исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.

«Самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в заботе и поддержке», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля. Рядом с ним был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.