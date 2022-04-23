Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Рядом с Путиным был мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин традиционно посетит храм на Пасху. По его словам, обычно Путин посещает пасхальное богослужение и в этом году 24 апреля планирует сделать так же.

Вечером 23 апреля самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Фонд Андрея Первозванного по традиции доставил огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима.