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Кремль ответил на вопрос о планах Путина на Пасху

Путин традиционно посетит один из российских храмов на Пасху 24 апреля

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху. О планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в четверг, 21 апреля, приводит РИА Новости.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента уже сообщал, что обычно Путин посещает пасхальное богослужение и в этом году 24 апреля планирует сделать так же.

В 2021 году российский лидер посетил пасхальную службу в московском храме Христа Спасителя, где он традиционно отмечает этот праздник.

В 2020 году он не посещал православное мероприятие из-за карантина, а в 2019 — присутствовал на праздничной службе с Дмитрием Медведевым, который в то время занимал пост премьер-министра, и его супругой Светланой.

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Евгения Куликова
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