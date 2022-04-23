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В Москве приземлился самолет с Благодатным огнем из Иерусалима

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту приземлился во Внуково-3

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Об этом РИА Новости сообщили в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни в Россию.

Фонд по традиции доставил огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, а также пять храмов ближайшего Подмосковья.

Представители Русской православной церкви также направят огонь в Санкт-Петербург и другие российские города, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного огня.

Благодатный огонь — святой символ, олицетворяющий свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он ежегодно перед Пасхой загорается в кувуклии — часовне над Гробом Господним. После этого частицы Благодатного огня распространяют по всему миру, чтобы верующие уже ночью на пасхальных службах могли зажечь от него свои свечи и лампады.

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Марина Совина
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