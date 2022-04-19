Лукашенко пообещал «снести головы» нарушителям мира в Белоруссии

Лукашенко заявил о готовности «снести головы» нарушителям мира и покоя в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов «снести голову» любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране — у него для этого достаточно сил и средств. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Вы что, забыли, что в 2020 году было [после президентских выборов]? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного?» — спросил Лукашенко на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в республике.

Глава государства пообещал «снести голову» любому, кто попытается нарушить мир и покой в стране. При этом он заявил, что без сплочения может возникнуть и другая обстановка. «Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит на Украине? Так вот, это тот путь — безалаберности, бюрократизма и непринятия мер <...> Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что считает недостаточной работу правоохранителей по ряду направлений, и пообещал «жесткий спрос» после совещания.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, в свою очередь, обратил внимание на низкую раскрываемость экстремистских преступлений в Белоруссии. По его словам, по сей день не установлена половина виновных в причинениях телесных повреждений полицейским, поджогах зданий, диверсиях на транспортных объектах и других преступлениях.

Ранее стало известно, что в Белоруссии по обвинению во взятках задержан врач, обследовавший Лукашенко. Об этом сам глава государства заявил на встрече с министром здравоохранения, генпрокурором и председателем КГБ.