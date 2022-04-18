В Белоруссии задержан обследовавший Лукашенко врач

Лукашенко сообщил о задержании обследовавшего его ортопеда по делу о взятках

В Белоруссии по обвинению во взятках задержан врач, обследовавший президента Александра Лукашенко. Об этом сам Лукашенко заявил на встрече с министром здравоохранения, генпрокурором и председателем КГБ, передает БЕЛТА.

На встрече шла речь об уголовном деле в отношении ортопедов, которые обвиняются во взятках. Лукашенко заявил, что сам контролировал «ход этой операции». «На сегодня 35 человек [задержаны]. И уверен, меня никто в этом не разубедит, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», — сказал он.

По его словам, фигуранты дела «подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить», и «прилично за это от иностранцев получали взятки». У некоторых из них дома обнаружили до 650 тысяч евро, утверждает глава государства.

«Печально, что туда попал и "лечащий врач президента", который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон, он един для всех», — добавил Лукашенко.

Он призвал определиться, что делать с обвиняемыми, которые брали деньги в конвертах «от жуликов иностранного разлива» прямо в ресторане под камеру.

В 2018 году КГБ заявил, что задержал за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. Всего фигурантами дела по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» стали более 60 человек.