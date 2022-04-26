Создана нейросеть для ускоренного обучения роботов

Инженеры MIT создали нейросеть, которая позволяет быстро научить роботов новым навыкам

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали нейросеть для скоростного обучения роботов новым навыкам. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты заведения отметили, что для обучения обычного робота нужно показать управляющей машиной программе тысячи изображений. Новая техника, изобретенная инженерами MIT, позволяет перепрограммировать умные машины с помощью нескольких обучающих материалов. В отчете говорится, что протестированные учеными роботы получили новые навыки очень быстро — всего за 10-15 минут.

В качестве примера специалисты привели складских роботов, которые занимаются разгрузкой и сортировкой предметов. Как правило, машины обучены работать с конкретными грузами — например, кружками. В случае завоза на склад отличной от кружек посуды роботов приходится переключать или перепрограммировать. Созданная специалистами MIT нейросеть базируется на основе метода сканирования 3D-объектов. Устройству нужно показать тот или иной предмет с двух сторон, а затем машина сама поймет, что с ним делать.

По словам авторов, с помощью так называемого поля нейронного дескриптора (NDF) машина может проанализировать точную геометрию предмета. Так, если показать роботу кружку, а затем положить ее на бок и снова продемонстрировать машине, то устройство поймет, что это одна и та же вещь.

В ходе тестирования описанный учеными метод оказался успешен в 85 процентах случаев. При этом вероятность положительного исхода при использовании классического метода обучения роботов составила не больше 45 процентов. Авторы нейросети также намерены научить роботов понимать разницу между различными категориями предметов.

В ноябре 2021 года ученые MIT рассказали, что роботов можно научить базовым социальным навыкам. Например, если один из роботов собирается полить дерево, то другой может помочь ему в этом — подать лейку, принести воду.