В Ульяновской области начались проверки безопасности после стрельбы в детсаду

Русских поручил проверить ульяновские образовательные учреждения после стрельбы в детсаду

В Ульяновской области начались проверки безопасности всех образовательных учреждений после стрельбы в детском саду в Вешкайме, где погибли двое детей и нянечка. Такое поручение дал губернатор региона Алексей Русских, сообщает издание «Подъем».

В пресс-службе губернатора отметили, что Русских выезжает в Вешкаймский район. Кроме того, ульяновский губернатор поручил оказать всю необходимую медицинскую, социальную, психологическую помощь семьям погибших.

О стрельбе в детсаду стало известно 26 апреля. Отмечается, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где и устроил атаку.

По предварительным данным, неизвестный убил нянечку и двух детей, после чего покончил с собой. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.