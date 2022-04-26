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В Ульяновской области начались проверки безопасности после стрельбы в детсаду

Русских поручил проверить ульяновские образовательные учреждения после стрельбы в детсаду

Фото: Telegram-канал «Волкодав73»

В Ульяновской области начались проверки безопасности всех образовательных учреждений после стрельбы в детском саду в Вешкайме, где погибли двое детей и нянечка. Такое поручение дал губернатор региона Алексей Русских, сообщает издание «Подъем».

В пресс-службе губернатора отметили, что Русских выезжает в Вешкаймский район. Кроме того, ульяновский губернатор поручил оказать всю необходимую медицинскую, социальную, психологическую помощь семьям погибших.

О стрельбе в детсаду стало известно 26 апреля. Отмечается, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где и устроил атаку.

По предварительным данным, неизвестный убил нянечку и двух детей, после чего покончил с собой. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

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Анна Щербакова
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