Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду

В ульяновском детском саду мужчина убил двух детей и нянечку, а затем покончил с собой

В Ульяновской области неизвестный убил в детском саду двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям издания, мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а после устроил стрельбу. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

Ранее, 17 апреля, стало известно, что пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из ружья по приехавшему на вызов спасателю, который помогал полицейским вскрывать дверь в квартиру. Потерпевший скончался до прибытия скорой.