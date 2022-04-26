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Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду

В ульяновском детском саду мужчина убил двух детей и нянечку, а затем покончил с собой

Фото: Telegram-канал «Волкодав73»

В Ульяновской области неизвестный убил в детском саду двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям издания, мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а после устроил стрельбу. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

Ранее, 17 апреля, стало известно, что пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из ружья по приехавшему на вызов спасателю, который помогал полицейским вскрывать дверь в квартиру. Потерпевший скончался до прибытия скорой.

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Елизавета Новикова
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