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Появилось видео из детсада в Ульяновской области после стрельбы

Очевидцы сняли обстановку у детсада в Ульяновской области, где мужчина устроил стрельбу
Начало событий в новости Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду

Очевидцы сняли на видео обстановку у детского сада «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области, где мужчина устроил стрельбу и убил двоих детей и нянечку, а затем совершил суицид. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно здание детсада, собравшихся людей, служебные автомобили силовых структур и медпомощи.

Ранее 26 апреля сообщалось, что в Ульяновской области мужчина пришел в детсад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа и устроил стрельбу. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

Любовь Ширижик
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