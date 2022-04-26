Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли 5-летний мальчик и 6-летняя девочка

В Ульяновской области во время стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма погибли пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сначала преступник ранил нянечку, после выстрелил в воспитательницу Ольгу Митрофанову, затем — в детей. После этого он совершил суицид. В учреждении не было охранника, была установлена только тревожная кнопка.

По предварительной информации, злоумышленник пришел в детский сад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Мотив преступления устанавливается.